Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung befand sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) seit Jahresbeginn in einer Konsolidierungsphase im Bereich zwischen der Unterstützung bei 1.066 USD und dem Widerstand bzw. kurzfristigen Kursziel bei 1.135 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser charttechnische Deckel sei in den letzten Tagen mit einer steilen Kaufwelle gesprengt und der Platinpreis direkt über die Widerstandsmarke bei 1.193 USD angetrieben worden. Aktuell erreiche das Edelmetall damit den Kreuzungspunkt zweier übergeordneter Triggerlinien auf Höhe von 1.200 USD.



So naheliegend eine kleine korrektive Verschnaufpause auf dem aktuellen Niveau bzw. an der nächsten Zielmarke bei 1.230 USD wäre, müsse man doch aufgrund der aktuellen Dynamik auch mit einer Rallyverschärfung rechnen. Diese würde bei Kursen über 1.230 USD einsetzen und könnte Platin direkt bis an den langfristigen Widerstand bei 1.289 USD katapultieren. Darüber liege der nächste Kurszielbereich bei 1.320 USD. Eine potenzielle Korrektur könnte dagegen schon bei 1.160 USD wieder auf Käufer treffen, die den Aufwärtstrend fortsetzen würden. Erst darunter käme es zu einem Pullback an die frühere Hürde bei 1.135 USD. (10.02.2021/ac/a/m)

