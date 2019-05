Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang April korrigiert Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) den vorherigen Anstieg, der an der Hürde bei 912 USD stoppte und fiel im Rahmen dieser Gegenbewegung unter die Unterstützung bei 868 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Anschluss hätten die Bären die Haltemarke bei 845 USD getestet, die zunächst verteidigt worden sei. Allerdings sei der Wert Anfang Mai erneut an die Supportmarke zurückgefallen und habe sich seitdem auch nicht mehr von der Unterstützung lösen können.



Platin sei weiter unter Druck und dürfte in den kommenden Tagen unter die 845-USD-Marke einbrechen. Die Folge wäre zunächst ein Rücksetzer bis 831 USD. Sollte die Käuferseite dort nicht stabilisierend eingreifen, wären weitere Abgaben bis 806 USD zu erwarten. Auf diesem Niveau könnte dann eine Trendwende erfolgen. Erst die Rückeroberung der 868-USD-Marke könnte einen solchen Abverkauf verhindern. Gelinge den Bullen der Ausbruch über die Marke, käme es zunächst zu einem korrektiven Anstieg bis 885 USD. Oberhalb der Barriere rücke bereits das Jahreshoch bei 912 USD in den Fokus. (15.05.2019/ac/a/m)

