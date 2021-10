Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends war der Platinkurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bis Ende September knapp unter den Support bei 908 USD eingebrochen, ehe eine dynamische Erholung startete, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Wert zuletzt auch über den starken Widerstand bei 1.037 USD angetrieben und damit ein Kaufsignal generiert. An der Hürde bei 1.066 USD sei der Wert zwar bisher gescheitert, der aktuelle Rücklauf an die Oberseite des Seitwärtsmarktes vom August treffe jedoch dort wieder auf Käufer.



Im Bereich um 1.013 USD sollte der Rücklauf auch enden, um einen Bruch der nahen Supports um 1.003 USD und damit weiterer Abgaben bis 988 USD zu verhindern. Aktuell sehe es auch danach aus und so könnte Platin schon mit einem Anstieg über 1.046 USD zum nächsten Schlag ausholen und die 1.066-USD-Barriere diesmal durchbrechen. Darüber wäre der Weg bis 1.100 und 1.135 USD frei. Bei einem Bruch der Unterstützung bei 988 USD wäre dagegen ein stark bärisches Signal aktiv und auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Daraus würde folgen, dass der Anstieg gekontert worden sei und somit eine weitere Verkaufswelle bis 908 USD folgen könne. (27.10.2021/ac/a/m)

