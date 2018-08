Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Januar befindet sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einem übergeordneten Abwärtstrendkanal und brach in dessen Verlauf unter die Haltemarken bei 886 und 806 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Verkaufssignale hätten für einen Abverkauf gesorgt, der erst an der 752 USD-Marke habe gestoppt werden können. Im Anschluss hätten die Bullen Mitte August die Unterstützung bei 775 USD zurückerobert und den Wert bereits an den Widerstand bei 806 USD antreiben können. Dieser sei bislang jedoch nicht gebrochen worden.



Unterhalb von 806 USD laufe bei Platin aktuell der Versuch einer mittelfristigen Konsolidierung. Diese sei solange intakt, als die Unterstützung bei 775 USD nicht unterschritten werde. Darunter dürfte es zunächst zum Test der 752 USD-Marke kommen. Werde diese unterschritten, wäre ein Einbruch bis 730 USD die Folge. Könne das Edelmetall dagegen über 806 USD ausbrechen, wäre ein kleines Kaufsignal aktiv, dem zunächst eine Aufwärtswelle bis 835 und 845 USD folgen dürfte. Doch erst ein nachhaltiger Ausbruch über 845 USD würde aktuell für das Ende der Baisse und Zugewinne bis 868 USD sprechen. (30.08.2018/ac/a/m)