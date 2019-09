Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über vier Quartale hinweg bewegte sich der Platin-Preis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) per saldo seitwärts, die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der langen Baissephase der letzten elf Jahre habe diese Entwicklung für ein erstes Stabilisierungsindiz gesorgt, zumal damit die wichtige Haltezone aus den Tiefs der Jahre 2004, 2008 und 2018 (751/764/733 USD) bestätigt worden sei. Auf dieser Basis habe das Weißmetall jüngst den Abwärtstrend seit Sommer 2014 (akt. bei 861 USD) brechen und die 200-Wochen-Linie (akt. bei 916 USD) zurückerobern können. Letzteres sorge gleichzeitig für den Abschluss der Bodenbildung seit Juni 2018. Deren rechnerisches Anschlusspotenzial lasse sich auf rund 140 USD taxieren, so dass das 2017er-Hoch bei 1.044 USD wieder in den Fokus rücke. Einen weiteren markanten Anlaufpunkt stelle die Kombination aus dem Mehrjahreshoch von 2016 (1.193 USD) und dem langfristigen Baissetrend seit März 2008 (akt. bei 1.205 USD) dar.



Rückenwind komme derzeit von diversen Indikatoren. Während der MACD eine massive positive Divergenz ausgeprägt habe, liege im Verlauf der Relativen Stärke ebenfalls eine Bodenbildung vor. Selbst im relativen Vergleich zu Palladium mache Platin eine gute Figur. Abwärtstrendbruch und untere Umkehr sollten hier für ein Ende der Platin-Unterperformance der letzten Jahre sorgen. (05.09.2019/ac/a/m)

