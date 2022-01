Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der direkten Rückeroberung der Unterstützung bei 901 USD verhinderten die Bullen bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Mitte Dezember nicht nur ein starkes Verkaufssignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Sie hätten damit einen Doppelboden ausgebildet und eine Aufwärtsbewegung in Gang gesetzt, die über den Widerstand bei 1.002 USD geführt habe. Nachdem auch die Hürde bei 1.032 USD erreicht und schon leicht überschritten worden sei, habe dort in der letzten Woche ein volatiler Richtungsstreit eingesetzt, der bislang nicht entschieden worden sei.



Noch lägen die Vorteile auf Seiten der Käufer, die mit dem Bruch von 1.032 USD die Weichen für einen Anstieg über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und damit für weitere Zugewinne bis 1.066 USD gestellt hätten. Darüber wäre dann der Weg bis an das markante Zwischenhoch vom November bei 1.103 USD frei. Sollte auch diese Marke überwunden werden, käme es zu einem Anstieg bis 1.135 USD. Würden die Bullen dagegen jetzt doch noch an der 1.032-USD-Marke scheitern, wäre wiederum mit einer Korrektur bis 1.002 USD zu rechnen. (26.01.2022/ac/a/m)

