Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) notiert seit Anfang März seitwärts im Bereich von 1.125 bis 1.250 Dollar, so die Experten von XTB.



Das Edelmetall befinde sich seit Anfang Mai in einer stetigen Abwärtsbewegung und habe Ende der Vorwoche die untere Begrenzung der Handelsspanne erreicht. Trotz der gestrigen Schwäche bei anderen Edelmetallen, wie z.B. Gold, sei es Platin jedoch gelungen, an der Unterstützungszone bei 1.125 Dollar abzuprallen. Die positive Preisreaktion auf die untere Begrenzung deute darauf hin, dass die Handelsspanne aufrechterhalten werden könne und nun eine Aufwärtsbewegung in Richtung der oberen Begrenzung anstehen könnte. Setze sich der Rückgang hingegen fort und breche Platin unter die Zone von 1.125 Dollar, dann könnte das erste Ziel für die Verkäufer in der Nähe der 1.100-Dollar-Marke (Aufwärtstrendlinie) gefunden werden. (15.06.2021/ac/a/m)



