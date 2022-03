Diese habe den kompletten Anstieg der letzten Wochen wieder zunichte gemacht, indem die Supportmarken bei 1.103 und 1.066 USD direkt gebrochen worden seien. In dieser Woche habe sich die Verkaufswelle weiter beschleunigt und führe bereits weit unter die 1.032-USD-Marke.



Ausblick



Die Rallyphase bei Platin sei vorbei. Jetzt gelte es, Schadensbegrenzung zu betreiben und zumindest im Bereich von 948 bis 965 USD eine erste Gegenbewegung zu starten. Diese könnte bis 1.032 und darüber ggf. bis 1.066 USD führen, ehe die Bären wieder zuschlagen dürften. Eine anschließende Bodenbildung bei 948 USD wäre wichtig, um einen direkten Einbruch bis 901/908 USD zu verhindern. Werde das Niveau der letzten markanten Unterstützungen dagegen auch nicht gehalten, könne sich der Abwärtsimpuls direkt bis 885 und darunter sogar schon bis 840 USD ausdehnen. (16.03.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Platin-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: In der vergangenen Woche hatte Platin noch die Hürden bei 1.135 und 1.146 USD überschritten und war in der Spitze bis an den Widerstand bei 1.173 angezogen, ehe eine massive Verkaufswelle einsetzte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.