Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang April erreichte der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im Rahmen einer übergeordneten Erholung den Widerstand bei 912 USD, an dem das Edelmetall jedoch nach unten abprallte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Korrektur an die Unterstützung bei 868 USD gefolgt. Diese hätten die Bullen zunächst verteidigen und den Wert wieder über die Hürde bei 885 USD führen können. Allerdings sei in der vergangenen Woche wieder deutlicher Abgabedruck auf gekommen und Platin sei unter die 868-USD-Marke auf den Support bei 845 USD zurückgefallen. Aktuell laufe der Pullback an die Hürde bei 868 USD.



Mit dem Bruch der 868-USD-Marke und der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie sei ein kleines Verkaufssignal generiert worden. Unter der 868-USD-Marke wäre damit ein Bruch des Supportlevels bei 845 USD zu erwarten. An der 831-USD-Marke könnte sich der Wert dann wieder stabilisieren und nach Norden drehen. Werde die Unterstützung hingegen unterschritten, seien weitere Abgaben bis 806 USD zu erwarten. Eine Rückeroberung der 868-USD-Marke würde dagegen für eine Trendwende allein noch nicht ausreichen. Erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 885 USD würde die Abwärtsrisiken reduzieren und zu einem Angriff auf die 912-USD-Marke führen können. (06.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >