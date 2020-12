Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Bodenbildung bei 813 USD und dem anschließenden Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 947 USD war der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) geradezu explodiert und hatte binnen weniger Tage auch das bisherige Erholungshoch bei 988 USD überwunden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Kaufwelle habe das Edelmetall anschließend auch über das bisherige Jahreshoch bei 1.036 USD angetrieben und das charttechnische Kursziel bei 1.070 USD erreicht. Dort habe eine Korrektur eingesetzt.



Die Gegenbewegung der letzten Tage sei bisher als bullischer Pullback an die 988-USD-Marke zu sehen, die bislang auch von den Käufern verteidigt worden sei. Sollte Platin jetzt also wieder über 1.036 USD ansteigen, wäre diese Phase auch überstanden und der Aufwärtstrend reaktiviert. Komme es dabei zu einem Ausbruch über 1.070 USD, lägen die nächsten Ziele bei 1.100 und 1.135 USD. Abgaben unter 988 USD würden dagegen nur für eine Korrekturausweitung bis 970 USD sorgen und könnten dort in die nächste Kaufwelle münden. Erst unter 947 USD wäre die Ausbruchsbewegung gestoppt. (09.12.2020/ac/a/m)

