Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Kursrally der letzten Monate wurde es im März und April zuletzt etwas ruhiger um den Platinpreis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da Palladium jüngst ein neues Allzeithoch - und zwar erstmals oberhalb der Marke von 3.000 USD - habe verbuchen können, wollten sie die charttechnischen Perspektiven des Weißmetalls im Folgenden erneut auf den Prüfstand stellen. Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden das Kräftesammeln des Platinpreises als äußerst konstruktiv werten. Schließlich werde dadurch sowohl der Abschluss der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation als auch der Bruch des im Frühjahr 2008 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 1.097 USD) untermauert. Zwei ganz entscheidende Faktoren für eine nachhaltige Wende zum Besseren seien also erfüllt, zumal es nicht alle Tage vorkomme, dass derart alte Trends zu den Akten gelegt würden. Aus der Höhe der langfristigen, unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches (Mindest-)Anschlusspotenzial von rund 350 USD. Das daraus resultierende Kursziel von 1.400 USD harmoniere recht gut mit den Tiefs von 2011/12 bei 1.338/1.375 USD sowie dem Verlaufshoch vom Februar bei 1.337 USD. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft nicht mehr in den o. g. ehemaligen Baissetrend zurückzufallen. (05.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >