Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Juli scheiterte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) zunächst im Bereich einer bei 877 USD liegenden Hürde und bildete anschließend eine bullische Flaggenformation aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Daraus hätten sich die Notierungen in der Folge nach oben lösen können. Das Überwinden der 885 USD auf ein neues Hoch habe dann erheblichen Kaufdruck nach sich gezogen, welcher die Notierungen zuletzt auch über 957 USD geführt habe.



Neben der Hürde bei 957 USD werde auch die obere Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals durchbrochen. Die so eingeleitete Rallyverschärfung könnte Platin weiter nach oben führen in Richtung der 1.022 USD. Eine Zwischenkonsolidierung könne aber jederzeit eingeleitet werden. Sollte es dabei nochmals unter 950 USD gehen, sei ein Rücklauf bis 915 USD möglich. (04.09.2019/ac/a/m)

