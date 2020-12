Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) gelang mit der Trendwende an der Unterstützung bei 813 USD und dem Anstieg über den Widerstand bei 908 USD Mitte November ein stark bullisches Signal, dem eine Kaufwelle über das bisherige Verlaufshoch bei 988 USD folgte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe der Wert schon das Ziel bei 1.070 USD erreicht. Nach einer Korrekturphase, die an der Haltemarke bei 988 USD gestoppt habe, orientiere sich der Wert aktuell bereits wieder nach Norden.



Schon ein Ausbruch über 1.036 USD könnte die Bullen jetzt wieder auf den Plan rufen und zu einem Angriff auf die Hürde bei 1.070 USD führen. An dieser Stelle könnte es allerdings zu einer zweiten starken Gegenbewegung kommen. Werde die Marke hingegen überschritten, wäre die Fortsetzung der Rally bis 1.100 und 1.135 USD die Folge. Würden die Käufer dagegen an der 1.036-USD-Marke scheitern, wäre direkt eine zweite Korrektur bis 988 USD zu erwarten. Darunter käme es ggf. zu einer kurzen Ausdehnung bis 970 USD, ehe der nächste große Anstieg starten könne. Grundsätzlich wäre ohnehin erst ein Bruch der 947-USD-Marke bärisch zu werten. (16.12.2020/ac/a/m)

