Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Höhepunkt der Frühjahrsrally Mitte Februar, setzte bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) vom Hoch bei 1.338 USD eine Korrektur ein, die kurzzeitig schon unter die wichtige Unterstützung bei 1.135 USD führte, ehe sich eine hochvolatile zähe Seitwärtskorrektur anschloss, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In deren Verlauf seien etliche Ausbruchsversuche auf der Oberseite gescheitert und so sei Platin Anfang Mai an die Supportmarke bei 1.193 USD und damit deutlich unter eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie gefallen. Der dort begonnene Erholungsversuch sei im gestrigen Handel bereits wieder abverkauft worden.



Nach dem gescheiterten Angriff auf die wichtige Hürde bei 1.285 USD hätten die Bären wieder das Kommando übernommen und könnten Platin jetzt an die 1.193-USD-Marke drücken. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und mit Abgaben bis 1.135 USD zu rechnen, ehe ein weiterer mittelfristiger Anstieg starten könne. Unter 1.135 USD wäre dagegen eine Trendwende eingeläutet und ein Abverkauf bis zur übergeordneten Aufwärtstrendlinie an der Unterstützung bei 1.066 USD zu erwarten. Aktuell wäre erst ein Anstieg über 1.245 USD bullisch zu werten. Ob dieser ausreichen würde, den massiven Widerstand bei 1.289 USD zu durchbrechen, sei derzeit mehr als fraglich. (19.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >