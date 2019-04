Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen stabil nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zunächst sei es mit dem Ausbruch über 832 USD zur Vollendung eines kleinen Bodens gekommen, was aber zunächst einen umfassenden Pullback nach sich gezogen habe. Anschließend hätten sich die Notierungen unter den 877 USD gehalten. Der Ausbruch über diese Hürde sei zuletzt vollzogen worden.



Ausgehend von der bei 915 USD liegenden Hürde sei bereits wieder ein klarer Rücklauf wahrscheinlich. Abgaben bis in den Bereich der 877 USD könnten davon ausgehend folgen. Im Einzugsbereich des Aufwärtstrends der Vorwochen biete sich dann die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Oberhalb der 915 USD würde sich Spielraum bis in den Bereich 957 USD bieten. Würden sich Abgaben unter 855 USD zeigen, drohe hingegen ein stärkerer Rücklauf bis 832 USD. (09.04.2019/ac/a/m)



