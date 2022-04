Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Dezember startete Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) einen mehrwöchigen Erholungsversuch, der allerdings Anfang März an der Hürde bei 1.173 USD scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Statt auf hohem Niveau eine Konsolidierung einzuleiten und so weitere Anstiegschancen zu wahren, sei der Wert geradlinig eingebrochen und Ende März auch unter den Support bei 988 USD gefallen. Zuletzt habe zwar die Unterstützung bei 948 USD ein weiteres Verkaufssignal verhindern können, doch der Anstieg der letzten Tage sei schon am Montag wieder gekontert worden.



Die Verkäufer seien bei Platin weiter am Zug und könnten das Edelmetall jetzt schon wieder bis 948 USD drücken. Damit gäbe es die akute Gefahr, dass der Wert direkt an die Unterstützung bei 908 und das Dezembertief bei 893 USD einbrechen könnte. Auf diesem Niveau sollte sich eine Erholung anschließen, um einen Abverkauf bis 865 USD zu verhindern. Sollte Platin dagegen doch noch über 988 USD steigen, warte schon bei 1.003 USD die nächste Hürde, an der die Bären zuschlagen könnten. Erst darüber wäre eine deutlichere Erholung bis 1.032 und 1.044 USD möglich. (13.04.2022/ac/a/m)

