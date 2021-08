Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) befindet sich seit Mitte Februar in einer mittelfristigen Korrekturbewegung der vorherigen Rally und brach dabei unter den Support bei 1.135 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe für eine Verkaufswelle bis 1.013 USD gesorgt, die aber direkt Ende Juni gekontert worden sei. Nach dem Scheitern an der Hürde bei 1.135 USD seien wieder die Bären ins Spiel gekommen und hätten den Wert unter 1.066 USD einbrechen lassen. Damit nähere sich Platin wieder der zentralen Unterstützung der letzten Monate.



Die Schwäche seit Anfang Juli sollte jetzt im Bereich von 1.013 USD aufgefangen und eine deutliche Erholung gestartet werden, da ansonsten der Bruch der 1.013-USD-Marke und somit zunächst ein Rückfall auf 988 USD folgen dürfte. In einem zweiten Schritt könnte dann schon ein Abverkauf bis an die Tiefs vom Dezember und den Support bei 948 USD folgen. Auf der Oberseite seien die Widerstandsmarken bei 1.066 und 1.100 USD die ersten starken Hürden, die eine solche Erholung überwinden müsse, um nicht direkt wieder in einen Kursrutsch gen 1.013 USD überzugehen. Oberhalb von 1.100 USD könnte dann sogar der Widerstand bei 1.135 USD attackiert werden. (04.08.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >