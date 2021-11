Einschätzung

Plant Based Foods Hot Stock startet Vertrieb über Uber Eats ($UBER)

452 mal günstiger als Beyond Meat ($BYND)

Unser Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. (ISIN CA50046B1067 / WKN A3CRZ9, Ticker: 9HB0, CNX: YUM.CN, #YUM.CN, $YUM.CN) sorgt mit dem Vertriebsstart seiner Marke Komo Eats, eine Auswahl frisch zubereiteter, warmer und fertiger, pflanzlicher Komfortmahlzeiten über Uber Eats in Vancouver für einen Paukenschlag. Uber Eats ist der Lieferservice für Essen des US-Technologieriesen Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER, #UBER, $UBER). Pfanzenbasierten Lebensmitteln gehört die Zukunft. Pflanzliches Essen ist einer der größten Investmenttrends des Jahrhunderts. Schon jetzt ist der Markt für pflanzenbasiertes Essen 7 Milliarden Dollar schwer. Branchenexperten erwarten für die kommenden Jahre jährliche Zuwachsraten von 11,9% bis zum Jahr 2027. Komo Plant Based Foods Inc. produziert vollwertige, nachhaltige und gesunde pflanzliche Mahlzeiten und stößt damit das Tor zu einem rasant wachsenden Milliardenmarkt auf. Komo Plant Based Foods Inc. ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb einer Vielzahl von pflanzlichen Kühl- und Tiefkühlgerichten. Komos Mission ist es, die Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln durch klassische Komfortrezepte zu teilen, die immer einfach, bekömmlich, herzhaft und lecker sind.



Präsident und CEO Jeffrey Ma, MBA, ist ein erfahrener Produkt- und Markeninnovator mit Spezialisierung auf pflanzliche Lebensmittel. Jeffrey Ma entwickelte Produkte und führende Innovationsprojekte für milchfreie Alternativen, pflanzliche Ernährung und Besser-für-Sie-Snack-Formate. Jeffrey Ma war zudem Projektleiter Forschung und Entwicklung bei Daiya Foods, war für 4 Jahre Teamleiter während das Unternehmen zur Nummer 1 der pflanzlichen Käsemarken in Nordamerika aufstieg. Jeffrey Ma war der Schöpfer des preisgekrönten Daiya milchfreien Mac & Käse, Research & Innovation Manager bei VEGA für 3 12 Jahre, Teamleiter, während das Unternehmen zur Nr. 1 wuchs. Jeffrey Ma entwickelte eine Marke für pflanzliches Proteinpulver in Nordamerika - wurde 2016 von Danone Co. übernommen. Jeffreys Ziel ist es, wirkungsvolle Produkte und Markenliebedurch die Verbindung von Wissenschaft, Konsumtrends und Kreativität. MBA und BSc (Food Science) der University of British Columbia.



Präsident und CEO William White ist Gründer und Direktor von Komo Plant Based Foods Inc. Von August 2020 bis März 2021 war William White President und CEO von Lynx Gold Corp., einem Junior-Goldexplorationsunternehmen, das im Oktober 2020 von einem börsennotierten Unternehmen übernommen wurde. William White war zudem 8 Jahre als Safety & Logistics Compliance Officer sowie als Human Resources Manager in der Fernverkehrsbranche tätig. Börsenprofi William White verfügt über große Erfahrung mit der Personalbeschaffung in der Transportbranche und der Verwaltung aller Bewertungen des US-Verkehrsministeriums und des kanadischen National Safety Code, einschließlich; Unfalluntersuchungen, Implementierung, Überwachung und Verwaltung von Sicherheitsprogrammen, Richtlinien und Verfahren.



Beraterin Dr. Jordana Aziz ist Naturheilpraktikerin und Pilates-Trainerin, die mit Patienten arbeitet, um Hormone, Energie, Schlaf, Sexualtrieb und Gewichtsverlust/ -zunahme wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weiterbildung und Spezialisierung in Ernährung und Bildung, Gesichtsverjüngung, diagnostischen Hormontests und Modulation. Dr. Jordana Aziz erlangte ihre ND-Auszeichnung vom Canadian College of Naturopathic Medicine in Toronto. Dr. Jordana Aziz war Fakultätsmitglied sowohl am Boucher Institut für Naturheilkunde als auch am Institut für ganzheitliche Ernährung.



Berater Sven Buttenschon war 17 Jahre Professioneller Eishockeyspieler, darunter NHL, AHL und Deutschland. Sven Buttenschon repräsentierte die Deutsche Nationalmannschlaft bei den Olympischen Winterspielen 2010 und bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2010. Im Draft 1994 auf Platz 57 der Pittsburgh Penguins gedraftet, spielte auch bei den Edmonton Oilers und den New York Islanders und spielte mehrere Spiele bei den Vancouver Canucks. Sven Buttenschon ist derzeit Cheftrainer des UBC Herren-Hockeyprogramms, Mentor und berät junge Sportler bei ihrem Streben nach Spitzenleistungen in ihrem Sport.



Beraterin Mary Zilla ist Geschäftsfrau, Unternehmerin und bekannte TV-Persönlichkeit. Platz 7 der 40 kanadischen Radiosender Hits, ein Nr. 1-Hit in Großbritannien im Jahr 2014. Ehemalige Miss Ohio/Miss America Kandidatin und sang das Star Spangled Banner vor ausverkauftem Publikum im Orange Bowl in Miami. Mary Zilla ist aktiv in der Philanthropie und Wohltätigkeitsarbeit, da sie sich stark für die Sensibilisierung und Mittelbeschaffung für Organisationen wie Variety, Tuberöse Sklerose und Big Brother einsetzte. Kürzlich wurde Mary Zilla öffentlicher Rednerin und Aktivistin im Cannabis-Wellnessbereich, sprach auf Konferenzen im ganzen Land, beriet Vorstände, sensibilisierte für die medizinischen Vorteile von CBD, mit Schwerpunkt auf CBD für Frauen.



Direktor Spiros Margaris, MBA ist Risikokapitalgeber (Gründer von Margaris Ventures) und Vordenker in der FinTech-, InsurTech- und KI-Branche. Spiros Margaris hat einen Master in Business Administration (MBA) der Rotman School of Management der University of Toronto. Spiros Margaris ist der erste internationale Influencer, der das "The Triple Crown"-Ranking erreicht hat – Spiros Margaris wurde von Onalytica als internationaler Influencer Nr. 1 für FinTech, Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) eingestuft. Spiros Margaris ist Referent auf internationalen FinTech- und InsurTech-Konferenzen und hat einen TEDxAcademy Talk gehalten. Spiros Margaris veröffentlichte ein KI-Whitepaper mit dem Titel "Machine Learning in Financial Services: Die Spielregeln ändern" für den Unternehmenssoftwareanbieter SAP.









Unser Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. (ISIN CA50046B1067 / WKN A3CRZ9, Ticker: 9HB0, CNX: YUM.CN, #YUM.CN, $YUM.CN) sorgt mit dem Vertriebsstart seiner Marke Komo Eats, eine Auswahl frisch zubereiteter, warmer und fertiger, pflanzlicher Komfortmahlzeiten über Uber Eats in Vancouver für einen Paukenschlag. Uber Eats ist der Lieferservice für Essen des US-Technologieriesen Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER, #UBER, $UBER). Die Aktien unseres Plant Based Food Aktientips 2021 Komo Plant Based Foods Inc. dürften mit einer Kursrallye auf diese bahnbrechende Nachricht reagieren. Pfanzenbasierten Lebensmitteln gehört die Zukunft. Pflanzliches Essen ist einer der größten Investmenttrends des Jahrhunderts. Schon jetzt ist der Markt für pflanzenbasiertes Essen 7 Milliarden Dollar schwer. Branchenexperten erwarten für die kommenden Jahre jährliche Zuwachsraten von 11,9% bis zum Jahr 2027. Unser neuer Vegetarier Aktientip 2021 Komo Plant Based Foods Inc. dürfte mit seiner einzigartigen Marken- und Produktplattform Plant Based Foods zu den großen Gewinnern dieses boomenden Milliardenmarktes werden. Unser neuer Vegetarier Aktientip 2021 Komo Plant Based Foods Inc. produziert vollwertige, nachhaltige und gesunde pflanzliche Mahlzeiten und stößt damit das Tor zu einem rasant wachsenden Milliardenmarkt auf. Komo Plant Based Foods Inc. ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb einer Vielzahl von pflanzlichen Kühl- und Tiefkühlgerichten. Komos Mission ist es, die Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln durch klassische Komfortrezepte zu teilen, die immer einfach, bekömmlich, herzhaft und lecker sind. Unternehmenskreisen zufolge sollen schon in Kürze bahnbrechende Vertriebsdeals abgeschlossen werden, die für eine fundamentale Neubewertung unseres Vegetarier Aktientips 2021 Komo Plant Based Foods Inc. sorgen sollten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Aktien unseres neuen Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. Die Aktien unseres Veganer Aktientips 2021 Komo Plant Based Foods Inc. erscheinen im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Der Marktführer für vegetarisches Fleisch Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND, #BYND, $BYND) wird an der Börse zur Zeit mit rund 4,30 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 452 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Veganer Aktientips Komo Plant Based Foods Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 168% mit den Vegetarier-Aktien von Guru Organic Energy Corp (TSX:GURU.TO, #GURU.TO, $GURU.TO), bis zu 335% mit den Aktien von Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND, #BYND, $BYND), bis zu 1.203% mit den Aktien von The Very Good Food Company Inc. (TSXV:VERY.V, OTC:VRYYF, #VERY.V, $VERY.V), bis zu 4.130% mit den Aktien von Burcon NutraScience Corporation (TSX:BU.TO, #BU.TO, $BU.TO) und bis zu 8.000% mit den Aktien von Else Nutrition Holdings Inc. (TSXV:BABY.V, #BABY.V, $BABY.V) bietet Ihnen unser neuer Vegetarier Aktientip 2021 Komo Plant Based Foods Inc. (ISIN CA50046B1067 / WKN A3CRZ9, Ticker: 9HB0, CNX: YUM.CN, #YUM.CN, $YUM.CN) heute die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Markt für pflanzliche Lebensmittel.



Mit Vegetarier-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Aktien von Guru Organic Energy Corp (TSX:GURU.TO, #GURU.TO, $GURU.TO) sind seit ihrem Börsengang 2020 um bis zu 168% von 8,55 CAD auf bis zu 22,88 CAD in die Höhe geklettert. Die Aktien des US-amerikanischen Herstellers von vegetarischem Fleisch Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND, #BYND, $BYND) kletterten seit ihrem Börsengang im Jahre 2019 um bis zu 335% von 54,02 USD auf in der Spitze 234,90 USD in die Höhe. Die Aktien des Herstellers vegetarischer Lebensmittel The Very Good Food Company Inc. (TSXV:VERY.V, OTC:VRYYF, #VERY.V, $VERY.V) sind seit ihrem Börsengang 2020 um bis zu 1.203% von 0,71 CAD auf bis zu 9,25 CAD in die Höhe geschossen. Die Aktien des Anbieters von Technologie zur Produktion von pflanzenbasierten Proteinen Burcon NutraScience Corporation (TSX:BU.TO, #BU.TO, $BU.TO) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 4.130% von 0,135 CAD auf in der Spitze 5,71 CAD in die Höhe geschossen. Die Aktien des in Kanada gelisteten israelischen Herstellers von pflanzlicher Babynahrung Else Nutrition Holdings Inc. (TSXV:BABY.V, #BABY.V, $BABY.V) schoss in den vergangenen Jahren um sagenhafte 8.000% von 0,06 CAD auf in der Spitze 4,86 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien der Hersteller pflanzlicher Lebensmittel ein Vermögen von bis zu 810.000 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Markt für pflanzlicher Lebensmittel.



Die Aktien unseres Vegetarier Aktientips 2021 Komo Plant Based Foods Inc. (ISIN CA50046B1067 / WKN A3CRZ9, Ticker: 9HB0, CNX: YUM.CN, #YUM.CN, $YUM.CN) erscheinen im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Else Nutrition Holdings Inc. (TSXV:BABY.V, #BABY.V, $BABY.V) wird an der Börse derzeit mit rund 134 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 14 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Vegetarier Aktientips Komo Plant Based Foods Inc. The Very Good Food Company Inc. (TSXV:VERY.V, OTC:VRYYF, #VERY.V, $VERY.V) wird an der Börse mit rund 109 Mio. EUR bewertet. Das ist rund elf mal höher als unser neuer Vegetarier Aktientip Komo Plant Based Foods Inc. Burcon NutraScience Corporation (TSX:BU.TO, #BU.TO, $BU.TO) wird an der Börse zur Zeit mit rund 124 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 13 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. Aktuell wird Guru Organic Energy Corp (TSX:GURU.TO, #GURU.TO, $GURU.TO) an der Börse mit rund 548,09 Mio. CAD bewertet. Das ist rund 40 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Vegetarier Aktientip Komo Plant Based Foods Inc. Der Marktführer für vegetarisches Fleisch Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND, #BYND, $BYND) wird an der Börse zur Zeit mit rund 4,30 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 452 mal mehr als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Veganer Aktientips Komo Plant Based Foods Inc.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. Auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir das Kursziel für unseren Vegetarier Aktientip Komo Plant Based Foods Inc. auf 0,50 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 367% mit den Aktien unseres Veganer Aktientips Komo Plant Based Foods Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,75 EUR für unseren Plant Based Food Hot Stock 2021 Komo Plant Based Foods Inc. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 601% mit den Aktien unseres Vegetarier Aktientip Komo Plant Based Foods Inc.





Ausführliche Informationen zu Komo Plant Based Foods Inc. (ISIN CA50046B1067 / WKN A3CRZ9, Ticker: 9HB0, CNX: YUM.CN) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://komocomfortfoods.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Komo Plant Based Foods Inc. dem Totalverlust-Risiko.



Komo Plant Based Foods Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Komo Plant Based Foods Inc.



Die Aktien von Komo Plant Based Foods Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Komo Plant Based Foods Inc. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Komo Plant Based Foods Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der Komo Plant Based Foods Inc. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt Komo Plant Based Foods Inc. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der Komo Plant Based Foods Inc.-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Komo Plant Based Foods Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Komo Plant Based Foods Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Komo Plant Based Foods Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der Komo Plant Based Foods Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Komo Plant Based Foods Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Komo Plant Based Foods Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Komo Plant Based Foods Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Komo Plant Based Foods Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in §9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (26.11.2021/ac/a/a)



