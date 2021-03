NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

186,15 USD +8,76% (01.03.2021, 22:00)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie: A2JRK6

A2JRK6



Ticker-Symbol Deutschland Pinduoduo-Aktie: 9PDA

9PDA



NASDAQ-Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie: PDD

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Pinduoduo-Aktie sei bis auf 200 USD angestiegen. Mit der Ankündigung Hongkongs, dass man die Stempelsteuer ab August um 30% erhöhen wolle, sei es dann zu einer Korrektur gekommen. Der Aktienprofi verweise aber darauf, dass das selbst nach der Erhöhung der Steuer nur die Hälfte dessen sein werde, was in London an dem, was an den Fiskus entrichtet werden müsse, aufgerufen werde. Es wäre also immer noch vertretbar. Die Vergangenheit zeigt, dass in einem vernünftigen Marktumfeld solche höheren Kosten absorbiert werden können, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Pinduoduo-Aktie. (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Pinduoduo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:158,00 EUR +1,94% (02.03.2021, 15:08)