Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (12.01.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Phlips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern habe heute Früh seine vorläufigen Q4-Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz in Q4 habe mit EUR 4,9 Mrd. um rd. 6% unter dem aktuellen Konsens von EUR 5,22 Mrd. und EUR 350 Mio. unter den früheren Erwartungen von Philips gelegen. Nach Angaben des Unternehmens sei der Umsatzrückgang vor allem auf verstärkte Engpässe in der globalen Lieferkette (elektronische Komponenten und Frachtkapazitäten) sowie auf die Verschiebung von Kundeninstallationen zurückzuführen. Der Umsatzrückgang habe ca. 10%, hauptsächlich aufgrund dieser Effekte und der Auswirkungen des Rückrufs von Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten betragen. Das bereinigte EBITA für das 4. Quartal werde voraussichtlich bei rund EUR 650 Mio. (Marge von 13%) liegen und durch den Umsatzrückgang und höhere Lieferkosten beeinträchtigt sein.Für das Gesamtjahr liege der vergleichbare Umsatzrückgang der Gruppe bei ca. 1%, wobei der Gegenwind in der Lieferkette zusammen mit den Auswirkungen der Produktückrufe einen Einfluss von ca. fünf Prozentpunkten auf den vergleichbaren Umsatz der Gruppe ausmache. Die Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstigen Aufwendungen des Konzerns würden sich im vierten Quartal voraussichtlich auf EUR 420 Mio. belaufen und damit um EUR 315 Mio. über den zuvor prognostizierten Aufwendungen liegen. Dies sei auf eine weitere Erhöhung der Rückstellung für den freiwilligen Rückruf von Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten (um rd. EUR 225 Mio.) und eine Rückstellung für Qualitätsmaßnahmen und andere Angelegenheiten im Bereich Connected Care zurückzuführen.Nähere Informationen erwarte Salcher in einer Telefonkonferenz heute Vormittag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity