Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

42,10 EUR -2,57% (21.10.2020)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:
940602

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:
PHI1

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:
PHIA

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:
PHGFF

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (22.10.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Neue mittelfristige Wachstumsziele vorgelegt - AktienanalyseEine hohe Nachfrage nach Monitoring- und Beatmungsgeräten in der Corona-Pandemie sowie Kosteneinsparungen haben dem Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) im dritten Quartal ein überraschend starkes Gewinnplus eingebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um sechs Prozent auf knapp fünf Mrd. Euro sei der Überschuss von 208 Mio. auf 340 Mio. Euro gestiegen, wie die Niederländer am Montag mitgeteilt hätten. Selbstredend, dass die wegen einer Teilstornierung der USA für Beatmungsgeräte im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigt worden sei. Das Unternehmen gehe weiter von einem leichten Umsatzwachstum sowie einer bereinigten operativen Marge (Ebita) auf Vorjahresniveau aus. Im dritten Quartal sei diese Kennziffer um 3 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent gestiegen.Zudem habe das Unternehmen neue mittelfristige Wachstumsziele vorgelegt. Unter anderem solle der Umsatz vergleichbar im Schnitt um fünf bis sechs Prozent jährlich wachsen. Auch die Profitabilität solle mittelfristig zulegen. Hier plane Philips eine durchschnittliche Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge von 0,6 bis 0,8 Prozentpunkten. Allerdings habe sich das Management für das kommende Jahr wegen des unsicheren Umfeldes noch vorsichtig gezeigt. 2021 solle das Wachstum daher noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. (Ausgabe 42/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:41,30 EUR -1,97% (22.10.2020, 10:46)