Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

41,85 EUR -0,69% (25.07.2019, 13:31)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.07.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Klettertour geht weiter! AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) hat im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um neun Prozent auf knapp 4,7 Mrd. Euro geklettert. Auf vergleichbarer Basis habe das Wachstum bei 6,1 Prozent gelegen. Analysten hätten lediglich mit einem Anstieg um 4,5 Prozent gerechnet. Dabei habe Philips in allen Bereichen im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen können. Auch die Ergebnisentwicklung gebe wenig Anlass zur Kritik: Das bereinigte EBITA sei von 482 Mio. auf 549 Mio. Euro gestiegen, die entsprechende Marge von 11,2 auf 11,8 Prozent. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 246 Mio. Euro gestanden. Das sei deutlich mehr als im Vorjahr, als lediglich zwei Mio. Euro erreicht worden seien.Als Gründe für den Gewinnsprung hätten die Niederländer unter anderem niedrigere Kosten und gesunkene Finanzierungsaufwendungen ins Feld geführt. Zudem habe der Konzern im Vorjahr höhere Belastungen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung am Lichtkonzern Signify verzeichnet. Die Zahlen seien an der Börse gut angekommen: Auf Wochensicht sei die Philips-Aktie um rund sieben Prozent gestiegen. Die Anfang des Jahres gestartete Klettertour gehe damit munter weiter.Inzwischen habe das Papier mehr als 37 Prozent Plus auf dem Konto. Und das müsse nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn neben den guten Zahlen und der charttechnischen Lage gibt es noch einen weiteren Kurstreiber: Das seit Januar laufende Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2019)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:41,87 EUR -0,25% (25.07.2019, 12:47)