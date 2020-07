Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

45,305 EUR +0,86% (23.07.2020, 14:08)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (23.07.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Freudensprung nach Zahlen - AktienanalyseEin starker Rückgang der Verbrauchernachfrage sowie die Verschiebung von Geräteinstallationen und nicht lebensnotwendigen Eingriffen in Krankenhäusern haben dem niederländischen Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie der Konzern Anfang der Woche mitgeteilt habe, sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte bei einem Umsatzrückgang um sechs Prozent auf 4,4 Mrd. Euro um fast ein Viertel auf 418 Mio. Euro gesunken. Der Nettogewinn sei von 243 auf 208 Mio. Euro geschrumpft. Die Philips-Aktie habe dennoch einen Freudensprung gemacht. Denn Analysten hätten mit noch größeren Rückgängen gerechnet - sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Zudem habe der Auftragseingang - angetrieben von CT-Bildgebungsgeräten, Krankenhausbeatmungsgeräten und Patientenmonitoren - nach einem bereits starken ersten Quartal weiter deutlich um 27 Prozent angezogen.Philips habe sich daher zuversichtlich gezeigt, seine Jahresprognose trotz des Durchhängers im zweiten Quartal noch erreichen zu können. Demnach solle der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis weiter leicht zulegen und die bereinigte EBITA-Marge steigen. Sowohl die UBS als auch Bernstein Research und Goldman Sachs sähen denn auch keinen Grund von ihrem ursprünglichen Standpunkt abzurücken. Alle drei Häuser würden die Aktie nach wie vor zum Kauf empfehlen - allerdings mit Kurszielen von 46 bzw. 48 Euro. Und aktuell steht das Papier bereits bei 45,15 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:45,335 EUR +0,85% (23.07.2020, 13:13)