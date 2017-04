ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.04.2017/ac/a/a)

Paris (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Mounsey von Exane BNP Paribas:Jonathan Mounsey, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektronik-Konzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) und erhöht das Kursziel von 32 auf 34 Euro.Erst wenn das Auftragswachstum im Bereich Medizintechnik a n Dynamik gewinne, könne der niederländische Konzern das von den meisten Experten erwartete nachhaltige Umsatzwachstum liefern, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management sei diesbezüglich optimistisch und wenn es gelänge, dürfte daraus eine Neubewertung der Philips-Aktie folgen.Jonathan Mounsey, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Philips-Aktie bestätigt und das Kursziel von 32 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 25.04.2017)Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:31,565 EUR -0,14% (25.04.2017, 15:17)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:31,555 EUR -0,14% (25.04.2017, 15:18)