Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (04.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das Unternehmen habe im Rahmen des Kapitalmarkttages die Mittelfristziele (bis 2020e) bestätigt. Demzufolge solle ein jährliches durchschnittliches organisches Umsatzwachstum (CAGR) von 4% bis 6% erreicht werden, wobei 2017 das Umsatzwachstum am unteren Ende der Guidance gesehen werde. Die bereinigte EBITA-Marge solle jährlich um 100 BP y/y verbessert werden. Ferner werde ein jährlicher freier Cashflow von 1,0 bis 1,5 Mrd. Euro anvisiert. Es seien für den Zeitraum 2017 bis 2019 weiterhin Aktienrückkäufe von 1,5 Mrd. Euro budgetiert.Alle drei Bereiche sollten, wenn auch in einem unterschiedlichen Ausmaß, zum Umsatzwachstum und zur Margenverbesserung beitragen. Die Ziele für die einzelnen Bereiche seien dabei konkretisiert worden. Gemäß der Strategie habe sich Philips von weiteren Philips Lighting-Aktien (am 28.11.) getrennt (17,1 Mio. Stück für 32 Euro je Aktie; Bruttoerlös: 547 Mio. Euro), sodass sich der Anteil von 40,97% auf 29,01% reduziert habe. Nach den letzten Management-Aussagen und Unternehmenstransaktionen habe der Analyst ihre Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e: 1,46 (alt: 1,41) Euro; Dividende je Aktie 2017e: 0,80 (alt: 0,82) Euro; EPS 2018e: 1,53 (alt: 1,65) Euro; Dividende je Aktie 2018e: 0,80 (alt: 0,84) Euro).Das Votum für die Philips-Aktie lautet weiterhin halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 36,00 auf 35,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 04.12.2017)