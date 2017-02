Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

98,13 Euro +0,62% (21.02.2017, 14:57)



NYSE-Euronext Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

USD 103,65 -0,01% (21.02.2017, 15:15, vorbörslich)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Euronext-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat.





(21.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse von Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co:Aktienanalyst Owen Bennett von Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des US-amerikanischen Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Euronext-Symbol: PM) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu halten.Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen die Gewinnprognosen für Philip Morris International Inc. für das Jahr 2017.Neben einem stärkeren IQOS-Geschäft, würden auch die üblichen Zigaretten und positive Währungseffekte zum Gewinnanstieg beitragen, so die Einschätzung des Analysten Owen Bennett.Die Analysten von Jefferies & Co bestätigen in ihrer Philip Morris International-Aktienanalyse das Votum "hold" und erhöhen das Kursziel von 92,00 auf 104,00 USD.