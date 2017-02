Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

98,21 Euro +0,70% (21.02.2017, 12:12)



NYSE-Euronext Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

USD 103,66 +0,64% (17.02.2017)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Euronext-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat.





(21.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse der Analystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors:Analystin Bonnie Herzog vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Euronext-Symbol: PM) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors gehen davon aus, dass Philip Morris International Inc. die Planungen für die Gewinnbeiträge durch die iQOS-Zigaretten für 2020 um 0,3 auf 1,0 bis 1,5 Mrd. USD anheben werde.Abgesehen davon schätzt die Analystin Bonnie Herzog die Chancen für eine Übernahme von Altria Group durch Philip Morris auf 70%. Ein solcher Deal könnte iQOS bis 2025 einen zusätzlichen operativen Gewinn von 10 Mrd. USD bescheren.In ihrer Philip Morris International-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Securities den Titel unverändert mit "outperform" ein und veranschlagen eine Fair Value-Spanne von 114 bis 116 USD.Xetra-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:98,01 Euro +0,81% (21.02.2017, 12:02)