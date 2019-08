XETRA-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

65,01 Euro +0,11% (28.08.2019, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

65,00 Euro +0,54% (28.08.2019, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

USD 75,39 +5,15% (28.08.2019, 17:44)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSEt:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat.

(28.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse der Analystin Celine Pannuti von J.P. Morgan Securities:Aktienanalystin Celine Pannuti von J.P. Morgan Securities, bestätigt laut einer Aktienanalyse die Übergewichten-Empfehlung hinsichtlich den Aktien des US-amerikanischen Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM).Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten den Kursabsturz bei Philip Morris International Inc. nach der Bestätigung von Fusionsgesprächen mit Altira Group für übertrieben. Ohne Prämie würde mit dem Deal Wertschöpfung betrieben. Regulatorische Risiken in den USA seien bereits in der Bewertung der US-Industrie berücksichtigt.Der erwogene Zusammenschluss zwischen den beiden Unternehmen sei ein Vertrauensbeweis in den Gewinnpool der USA im Gegensatz zum aktuellen Stimmungsumfeld unter den Investoren, so die Analystin Celine Pannuti.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bestätigen in ihrer Philip Morris International-Aktienanalyse das Votum "overweight" sowie das Kursziel von 86,00 USD.Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: