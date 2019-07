Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf das "Hammer"-Umkehrmuster vom Mai folgte im Juni eine dynamische weiße Kerze beim Philadelphia Gold/Silver-Index, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An dieser Candlestickkonstellation könnten Anleger den laufenden Gezeitenwechsel festmachen. Von charttechnischer Seite komme der Bruch des seit September 2011 bestehenden Baissetrends (akt. bei 76 Punkten) hinzu. Damit könne die Korrekturphase der letzten Jahre im übergeordneten Kontext zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Beide Ausbrüche würden durch ein neues MACD-Kaufsignal bestätigt. In diesem Umfeld würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Sprung über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 81 Punkten), einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements bei 84/85 Punkten sowie den horizontalen Hürden bei 85 Punkten für wahrscheinlich halten, wodurch die Ambitionen der Bullen erneut unterstrichen würden. Perspektivisch winke sogar ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 115 Punkten. Einen erneuten Rückfall in den o. g. ehemaligen Abwärtstrend gelte es unbedingt zu verhindern. Deshalb sei die Marke von 76 Punkten als Stop-Loss prädestiniert. (03.07.2019/ac/a/m)

