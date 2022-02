Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte letzten Jahres befanden sich die im Philadelphia Gold/Silver-Index zusammengefassten Goldminentitel in einer Korrekturphase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In deren Verlauf sei es mehrfach zu einem idealtypischen Pullback an die Nackenzone der Bodenbildung seit 2013 bei 115 Punkten gekommen. Per saldo sei die untere Umkehr also bestätigt worden - zuletzt nochmals durch den im Dezember ausgeprägten "Hammer". Da auf diesem Niveau zudem die 38-Monats-Linie (akt. bei 117 Punkten) verlaufe, entstehe hier ein markantes, charttechnisches Sprungbrett. Die jüngsten Kursavancen hätten das Aktienbarometer nun an den Kreuzwiderstand aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (133/136 Punkte) und dem im Juni 2021 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 133 Punkten) geführt. Damit stehe der Goldminensektor nach Erachten der Analysten vor dem charttechnisch entscheidenden Befreiungsschlag. Im Erfolgsfall würden deshalb zunächst die Hochs von 2020/2021 bei 165/167 Punkten wieder auf die Agenda rücken. Aus der langfristigen Bodenbildung ergebe sich perspektivisch sogar ein Kursziel von rund 190 Punkten. Im Zusammenspiel mit einer Fibonacci-Projektion (196 Punkte) entstehe hier das nächste Anlaufbündel. (16.02.2022/ac/a/m)



