Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Januar vergangenen Jahres startete der Philadelphia Gold/Silver Index eine dynamische Erholungsrally, die erst im Hochsommer 2016 in eine Konsolidierungsphase überging, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hinsichtlich des Abschlusses der beschriebenen Verschnaufpause befinde sich das Aktienbarometer derzeit an einem interessanten Punkt. Zum einen habe der Goldminenindex zuletzt ein wichtiges Haltebündel aus einem Fibonacci-Retracement (80 Punkte), dem Tief vom Dezember 2013 bei knapp 80 Punkten und der 38-Monats-Linie (akt. bei 77 Punkten) ausgelotet. Zum anderen stehe auf dieser Basis ein nahezu idealtypischer "morning star" zu Buche. Das beschriebene Candlestickumkehrmuster werde zusätzlich durch den Wochenchart bestätigt, in dem sich die angeführte Korrekturphase in einer trendbestätigenden, und nun nach oben aufgelösten Flagge niederschlage.



In der Summe würden beide Phänomene nicht nur das Ende der eingangs beschriebenen Korrektur nahe legen, sondern damit sei gleichzeitig der Startschuss für einen Anlauf auf die Hochs der letzten Jahre zwischen 106 und 114 Punkten gefallen. Jenseits der zuletzt genannten Marke wäre sogar eine langfristige Bodenbildung vervollständigt. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte das Aktienbarometer in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Bastion bei knapp 80 Punkten zurückfallen.

