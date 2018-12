Euronext Amsterdam-Aktienkurs Pharming Group-Aktie:

0,786 EUR -0,38% (12.12.2018, 17:35)



ISIN Pharming Group-Aktie:

NL0010391025



WKN Pharming Group-Aktie:

A1H65A



Ticker-Symbol Pharming Group-Aktie:

PHGN



NYSE Euronext Amsterdam Ticker-Symbol Pharming Group-Aktie:

PHARM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Pharming Group-Aktie:

PHGUF



Kurzprofil Pharming Group NV:



Die Pharming Group NV-Aktie (ISIN: NL0010391025, WKN: A1H65A, Ticker-Symbol: PHGN, Nasdaq OTC-Symbol: PHGUF) wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin-Bremen, Amsterdam, Nasdaq OTC, ENX, Chi-X und Tradegate gehandelt und ist in dem Index Amsterdam Midcap Index (AMX) gelistet. (12.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Pharming Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025, WKN: A1H65A, Ticker-Symbol: PHGN, Nasdaq OTC-Symbol: PHGUF) und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,00.Die Ergebnisse einer von Forschern initiierten vergleichenden Studie über Therapien für akute Attacken des hereditären Angioödems (HAE), die am Freitag veröffentlicht worden seien, würden eine signifikant niedrigere Re-Dosierungsrate für Pharmings Ruconest als für die meistverkaufte Therapie für HAE - Shires Firazyr zeigen. 18 (90%) der 20 mit Ruconest behandelten Anfälle seien nach der ersten Dosis beseitigt worden. Pharming stelle fest, diese Zahl wäre wahrscheinlich 100% gewesen, wenn zwei Patienten sich nicht selbst unterdosiert hätten, indem sie nur eine Ampulle mit 2.100 IE verwendet hätten, anstatt der auf dem Etikett empfohlenen Dosis von 50 IE / kg. Im Gegensatz dazu hätten elf (44%) der 25 Patienten, die Firazyr eingenommen hätten, eine zweite Dosis benötigt. Von diesen elf Patienten hätten acht eine zweite Dosis Firazyr eingenommen. Fünf (62,5%) dieser Dosen hätten fehlgeschlagen. Zwei dieser fünf Patienten hätten eine dritte Dosis Firazyr eingenommen. Eine dieser Dosen habe fehlgeschlagen.Firazyr sei das meistverkaufte Produkt für die Behandlung von HAE im akuten oder prophylaktischen Umfeld. Weltweit habe der Umsatz 9M/18 USD 557 Mio. im Vergleich zu USD 117 Mio. für Ruconest betragen. Frühere nicht vergleichende Studien hätten für Ruconest niedrigere Rückfallraten als für Firazyr aufgezeigt, aber das Marketingpersonal von Pharming sei aufgrund der Unterschiede zwischen den Ruconest- und Firazyr-Studiengestaltungen am Nutzen dieser Daten gehindert worden. Sie könnten jetzt auf die am Freitag veröffentlichten Studienergebnisse verweisen. Darüber hinaus unterstreiche die Studie das Argument für die Anwendung eines C1-Inhibitors wie Ruconest als Rettungstherapie im Rahmen eines prophylaktischen Behandlungsregimes.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "buy"-Empfehlung für die Pharming Group-Aktie bei. (Analyse vom 12.12.2018)Börsenplätze Pharming Group-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Pharming Group-Aktie:0,784 EUR +2,75% (12.12.2018, 15:25)