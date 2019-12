Da Aktien riskanter seien als die Treasury Inflation Protected Security, sollten die Kapitalkosten immer den risikolosen Zinssatz überschreiten. Dieser Spread zwischen ihnen sei die sogenannte Risikoprämie. Wenn also die Kapitalkosten 7% betragen würden und der risikolose Zinssatz 2%, dann betrage die Risikoprämie 5 Prozentpunkte.



Was habe dieser Spread mit den Bewertungen zu tun? Bei steigenden Kursen und unveränderten Erwartungen an die zukünftigen Erträge werde der Markt teurer. Da die Anleger für jeden investierten US-Dollar weniger Ertrag erhalten würden, sei der erwartete Ertrag des Marktes - die Kapitalkosten - gesunken.



Würden dagegen der risikolose Zinssatz und die Kapitalkosten um genau den gleichen Betrag fallen, bleibe die Risikoprämie unverändert. Das bedeute, dass sich die Bewertung der Börse im Vergleich zu anderen Finanzanlagen nicht wirklich verändert habe.



Die Risikoprämie sei ein guter Indikator für die Marktstimmung. In Zeiten der Angst wachse die Risikoprämie, da Anleger riskante Unternehmensumsätze zugunsten sicherer Staatsanleihen meiden und die Renditen drücken würden. Die Kapitalkosten und die TIPS-Rendite würden sich allerdings typischerweise parallel bewegen, sodass die Risikoprämie nach Schätzungen der Experten tendenziell um einen Wert von etwa 5,5% herum schwanke.



Mitte 2018 sei die Risikoprämie ungewöhnlich niedrig geworden. Sie habe wieder expandiert, nachdem die US-Börsen Ende des Jahres nachgegeben hätten. Von Anfang 2019 bis vor Kurzem sei die Risikoprämie ziemlich konstant geblieben, obwohl der Aktienmarkt stark angestiegen sei. Das bedeute, dass der Markt in absoluten Zahlen, aber nicht in relativen Zahlen, für den Großteil des Jahres teurer geworden sei.



Bewertungsfragen könnten für Anleger eine Richtschnur sein. Auch wenn der Markt gemäß traditionellen Kennzahlen aktuell teuer sei, stelle sich nach Meinung der Experten die Frage, ob die Risikoprämie ungewöhnlich hoch oder niedrig sei. Mit anderen Worten, sei die Risikobereitschaft so extrem, dass man erwarten könne, dass sie wieder auf ein normales Niveau zurückkehre?



Das würden die Experten im Moment nicht denken. Die Risikoprämie liege derzeit bei rund 4,6% und damit leicht unter dem 15-Jahres-Durchschnitt. Wenn die Aktienmärkte jedoch weiter steigen würden, die Kapitalkosten sinken würden und die TIPs-Rendite konstant bleibe oder sogar steige, dann werde die Risikoprämie sinken, sogar ziemlich schnell und heftig.



Seien amerikanische Aktien also teuer? Die Antwort der Experten: Ja, absolut (basierend sowohl auf dem absoluten Wert der Kapitalkosten als auch auf gängigen Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis), relativ gesehen aber nur bedingt. Da die Risikoprämie jedoch nicht extrem hoch oder extrem niedrig sei, würden sie sie nicht für ein Signal für eine deutliche potenzielle Korrektur oder Baisse halten.



Das Timing von Marktwendepunkten sei aus Sicht der Experten fast nie eine gute Idee. Stattdessen würden sie es für sinnvoller halten, die aktuell geschätzten Kapitalkosten von 5,5% als groben Anhaltspunkt dafür zu nehmen, was man von einer Anlage am US-Markt unter den aktuellen Bedingungen auf US-Dollarbasis erwarten könne. Doch selbst in einer Welt mit relativ bescheidenen Erträgen sollten Anleger, die sich auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Fähigkeit konzentrieren würden, Erträge über ihren Kapitalkosten hinaus zu erzielen, langfristig den Markt schlagen können. (Ausgabe vom 27.12.2019) (30.12.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger fragen sich, ob die US-Aktienbewertungen zu hoch sind, insbesondere für Wachstumsunternehmen und im Vergleich zu anderen Ländern. Aber Standard-Bewertungskennzahlen zeichnen laut den AllianceBernstein-Experten Frank Caruso (Chief Investment Officer of US Growth Equities) und Vince Dupont (Director of Research of US Growth Equities) ein nur unvollständiges Bild.Das Verständnis der Kapitalkosten könne wichtige Erkenntnisse für die Bewertung von Aktien liefern.Amerikanische Aktien seien in diesem Jahr stark gestiegen. Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe bis zum 30. November um 28% (auf US-Dollarbasis) zugelegt und weise ein Voraus-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 aus, was rund 24% über dem 15-jährigen Durchschnitt liege. Standard-Kurs-Gewinn-Verhältnisse seien jedoch limitierte Indikatoren, die den Konjunktur- oder Marktkontext der Bewertung nicht erfassen würden. Um das zu erreichen, müssten Anleger sich ansehen, was den Wert von Aktien wirklich antreibe.Was sei der erwartete Ertrag einer Anlage? Das sei vielleicht die wichtigste Frage, die sich Anleger beim Kauf von Wertpapieren stellen würden. Wenn die Experten das Risiko eines Investments übernehmen würden, würden sie wissen wollen, was man wahrscheinlich zurückbekomme. Der erwartete Ertrag eines Wertpapiers sei eine Funktion seiner Kursentwicklung, die sich ständig ändere, bis Käufer und Verkäufer im Gleichgewicht seien.Bei einigen Investments sei der erwartete Ertrag leicht festzustellen. Wenn man etwa seinem Freund 100 US-Dollar zu einem vereinbarten Zinssatz von 6% leihe, erhalte man einen Ertrag von 6 US-Dollar. Bei Unternehmens- und Staatsanleihen sei die elektronisch notierte Rendite das, was man erwarten könne, wenn man die Anleihe bis zur Fälligkeit halte.Um die Kapitalkosten zu interpretieren, beginne man mit dem sogenannten risikolosen Zinssatz (Risk Free Rate, RFR). Der risikolose Zinssatz sei die fast sichere Belohnung (oder die Kosten bei Negativzinsen), die man erwarten könne, wenn man Bargeld halte, anstatt das Risiko eines Investments einzugehen. Durch den Kauf einer Aktie oder Anleihe entscheide sich ein Anleger, auf den risikolosen Zinssatz zu verzichten. Was den risikolosen Zinssatz bestimme, werde unter Volkswirten kontrovers diskutiert. Ein guter Indikator für den risikolosen Zinssatz in den USA sei jedoch die Rendite der zehnjährigen Treasury Inflation Protected Security (TIPS), einer vom Bund begebenen Anleihe, die eine inflationsbereinigte Rendite garantiere. Diese Rendite liege heute knapp über null.