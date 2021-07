Linz (www.aktiencheck.de) - Eigentlich. Ein Wort das viele Möglichkeiten bietet und einem Analysten immer einen Ausweg bei Prognosen liefert. Das Wort "eigentlich" liest man derzeit, speziell in Pfund-Analysen sehr häufig. So kommen wir zum Pfund-Paradoxon, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Denn es gebe am Devisenmarkt ein paar Grundregeln, warum eine Währung steige oder falle. Eine wäre, dass Unsicherheit eigentlich (da ist es wieder) eine Währung schwächt, so Oberbank. Auf England bzw. auf das Pfund umgelegt gebe es in Folge des Brexits davon jede Menge. Die Exporte in die EU seien, im Gegensatz zu Nicht-EU-Länder, dramatisch eingebrochen. Die englische Regierung segle bei Handelsvereinbarungen mit der EU hart am Wind. Das sei eigentlich (und schon wieder) politische Unsicherheit. Dennoch lege das Pfundgegenüber dem Euro an Wert zu. Warum? Der Devisenmarkt blende derzeit die Unsicherheitsfaktoren aus und fokussiere sich einzig auf die hohe Durchimpfung gefolgt von einer schnellen und kräftigen Erholung der britischen Wirtschaft. Die Wachstumsprognosen für 2021 würden im Mittel bei +7% liegen! Zinserhöhungen für Anfang 2023 stünden ebenfalls im Raum. Selbst die Delta-Variante und die mögliche Ausbreitung während bzw. nach der Fußball-EM würden sich derzeit nicht auf das Pfund auswirken.



Wir bleiben ebenfalls optimistisch für das Pfund und rechnen mit einem Anhalten der Seitwärtsbewegung im Bereich 0,8500 bis 0,8700. Wir raten aber zur Vorsicht und auch einmal darüber nachzudenken, das aktuelle Niveau für GBP-Verkäufe in Betracht zu ziehen, so Oberbank. Denn "eigentlich" könne sich das Blatt auch wieder schnell wenden. EUR/GBP sehen wir auf der Oberseite bei 0,9000. Und "eigentlich" ist damit alles gesagt, so Oberbank. (08.07.2021/ac/a/m)





