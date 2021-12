Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe am Donnerstag die Notfallzulassung für das Corona-Medikament Paxlovid des US-Konzerns Pfizer bekannt gegeben.Erst in dieser Woche habe Pfizer zuvor mit Blick auf die Auswertung finaler Daten einer klinischen Studie die hohe Wirksamkeit seiner Corona-Pille bestätigt. Demnach wirke das Medikament zur Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten zu beinahe 90 Prozent. Voraussetzung dafür sei, dass die Behandlung innerhalb von drei Tagen nach dem Auftreten der Krankheitssymptome beginne.An der Börse hätten die Anleger erfreut über die Nachricht reagiert: Die Pfizer-Aktie sei am Donnerstag zeitweise auf ein neues Rekordhoch bei 60,25 Dollar geklettert. Seit Jahresbeginn hätten die Papiere des BioNTech-Partners damit um rund 64 Prozent zugelegt.Engagierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link