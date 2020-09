Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

31,10 EUR +1,97% (23.09.2020, 11:22)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,25 USD +0,64% (22.09.2020, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (23.09.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) von 40 USD auf 37 USD.Im Rahmen des Investorentags (14./15.09.) habe der Konzern den Ausblick bis 2025 wiederholt. Demnach solle das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren weiterhin 6% betragen. Das Umsatzwachstum solle über die Entwicklungspipeline generiert werden, die zurzeit 89 Medikamentenkandidaten umfasse, von denen sich vier in der Zulassungsphase und 23 in der klinischen Phase III-Studie befinden würden. Die 89 Medikamentenkandidaten würden sich über die Therapiegebiete: Impfstoffe (Entwicklungsschwerpunkt: bakterielle Lungenentzündung und Atemwegserkrankungen), Seltene Krankheiten (Entwicklungsschwerpunkt: Gentherapien zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen), Onkologie, Entzündungskrankheiten und Immunologie (Entwicklungsschwerpunkte: Rheumatologie, Magen-Darm- und Hauterkrankungen) und Innere Medizin (Entwicklungsschwerpunkt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen) erstrecken.Zusammen mit dem in Q4 2020 von Pfizer erwarteten Abschluss der Fusion von Mylan und Upjohn werte Gottschalt die seines Erachtens in den Therapiegebieten diversifizierte und bei den Medikamentenkandidaten umfangreiche Entwicklungspipeline positiv, da sich Pfizer seines Erachtens sowohl stärker auf das Biopharma-Geschäft konzentriert als auch zukünftigen Patentabläufen durch die Entwicklung neuer Medikamente vorbeuge. Daher halte der Analyst das angestrebte durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum von 6% in den kommenden fünf Jahren ab 2021 für plausibel.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Pfizer-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 23.09.2020)Börsenplätze Pfizer-Aktie: