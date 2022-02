Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal beziehungsweise Gesamtjahr 2021 berichtet. Diese seien durchwachsen ausgefallen und auch der Ausblick habe Anleger nicht überzeugen können.Die Umsätze beim US-Pharmakonzern Pfizer hätten sich im vierten Quartal im Jahresvergleich dank der massiven Beiträge durch den COVID-19-Impfstoff auf USD 23,84 Mrd. verdoppelt und damit leicht unter den Konsensschätzungen von USD 24,12 Mrd. gelegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie hingegen sei von USD 0,42 auf USD 1,08 gestiegen und habe damit die Analystenerwartungen von USD 0,87 klar übertreffen können.Die Prognose sei wiederum enttäuschend ausgefallen. Im laufenden Gesamtjahr erwarte der Konzern Umsätze in der Bandbreite von USD 98 Mrd. bis USD 102 Mrd. bei einem bereinigten Gewinn pro Aktie in der Spanne von USD 6,35 bis USD 6,55. Marktteilnehmer hätten bei beiden Werten zuvor mehr erwartet.Der speziell auf die Omikron-Variante und Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren zugeschnittene Covid-Impfstoff solle bis März einsatzbereit sein. 2022 plane der Konzern Comirnaty-Umsätze von USD 32 Mrd., welche in der Prognose bereits inkludiert seien. Letztes Jahr seien es noch USD 37 Mrd. gewesen.Die letzte Empfehlung zur Pfizer-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.