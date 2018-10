Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (04.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Das Wertpapier habe auf Sicht von drei Monaten deutlich - und auch im Sektorenvergleich überdurchschnittlich - steigen können (+23%; ggü. Stoxx Americas 600 Health Care: +10 PP), womit sich der Bewertungsabschlag zu den Vergleichsunternehmen verringert habe (u.a. KGV (bereinigt) 2019e: 14,5; Peer Group: 15,5). Positiv habe sich das verbesserte Sentiment für den US-Gesundheitssektor ausgewirkt. Ferner seien bei Pfizer - nach einem starken Fokus auf potenzielle (große) M&A-Deals (u.a. Steuervermeidungspolitik) - zuletzt verstärkt die organischen Wachstumsaussichten in den Vordergrund gerückt. Diese schätze der Analyst im Vergleich zum Sektor mittelfristig als überdurchschnittlich ein. Zunächst sollten mit dem Patentablauf für Lyrica in 2019 aber noch Belastungen verbunden sein.Das stelle aus Sicht des Analysten jedoch zunächst den Abschluss der "Patentklippe" dar. Das geringe Verschuldungsniveau sowie der verbesserte Zugriff auf Cash-Bestände außerhalb der USA würden aus ihrer Sicht weitere ergänzende Akquisitionen ermöglichen. Bis Ende 2018 solle ferner eine Entscheidung über die Zukunft des Consumer Healthcare-Geschäfts fallen. Zudem wäre eine Ausweitung der Aktienrückkäufe problemlos möglich. Albert Bourla werde zum 01.01.2019 die Nachfolge von Ian Read als CEO antreten. Der Übergang sollte problemlos verlaufen (Bourla sei seit 25 Jahren für Pfizer tätig). Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 3,01 (alt: 2,98) USD; bereinigtes EPS 2019e: 3,10 (alt: 3,07) USD).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem neuen Kursziel von 48,00 (alt: 42,00) Euro sein "halten"-Votum für die Pfizer-Aktie. (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze Pfizer-Aktie: