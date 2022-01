Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

49,35 EUR +0,64% (10.01.2022, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

55,72 USD +1,60% (07.01.2022, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) und sein Biotech-Partner Molecular Partners (ISIN: CH0256379097, WKN: A12DEH) hätten in ihrer Phase-2-Studie mit dem Corona-Kandidaten Ensovibep die gesteckten Ziele erreicht. Ensovibep habe die Viruslast klar reduziert, hätten die beiden Konzerne am Montag mitgeteilt. Damit würden Pfizer mit Paxlovid und Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q) mit Molnupiravir möglicherweise neue Konkurrenz bekommen.In der EMPATHY-Studie sei Ensovibep mit Placebo zur Behandlung von Covid-19 verglichen worden. Auch bei den nachrangigen Zielen wie Krankenhausaufenthalt und/oder Besuch der Notaufnahme oder Tod habe der Kandidat die gesteckten Ziele erreicht. Ebenso habe Ensovibep in puncto "Zeit bis zur anhaltenden klinischen Erholung" den gewünschten positiven Effekt gehabt.Wie Novartis bekannt gegeben habe, werde man nun die Option zur Einlizenzierung von Ensovibep von Molecular Partners ausüben und einen beschleunigten weltweiten Zugang zunächst über das Notfallzulassungsverfahren der FDA anstreben. Mit diesem Schritt übernehme Novartis laut Mitteilung die Verantwortung für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Kommerzialisierung von Ensovibep.Für die relativ unbekannte Molecular Partners - keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR - seien die Entwicklungen rund um Ensovibep ein enorm wichtiger Erfolg. Der Einfluss auf das operative Geschäft von Novartis dürfte sich dagegen aufgrund der Größe des Pharma-Konzerns im Falle einer Zulassung in Grenzen halten. Hinzu komme die starke US-Konkurrenz in Form von Pfizer und Merck & Co. Wer bei den jeweiligen Aktien der drei Pharma-Größen investiert ist, bleibt an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link