NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

49,31 USD -2,20% (18.08.2021, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:
852009

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:
PFE

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (19.08.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) charttechnisch unter die Lupe.Seit Dezember vergangenen Jahres gehöre die Pfizer-Aktie für sie zu den konservativen Profiteuren der Corona-Impfstoffentwicklung. Charttechnisch habe sich ihre Einschätzung "Flagge plus Schulter-Kopf-Schulter-Formation" als echte Erfolgsformel entpuppt. Mittlerweile habe der Pharmatitel nicht nur das Mehrjahreshoch vom Dezember 2018 bei 44,04 USD, sondern auch das aus dem Jahr 1999 stammende, bisherige Allzeithoch bei 47,40 USD hinter sich lassen können. Ein neues Rekordlevel sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Gleichzeitig würden die Trendfolger MACD und Aroon jeweils "grünes Licht" signalisieren. Allerdings habe das Papier das kalkulatorische (Mindest-)Kursziel von 51 USD - abgeleitet aus dem o. g. S-K-S-Muster - mittlerweile abgearbeitet. Im "uncharted territory" jenseits dieses Levels definiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Baisseimpulses von Dezember 2018 bis März 2020 bei 54,60 USD ein weiteres Anlaufziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten sei die aktuelle Ausbruchskonstellation spannend: So ermögliche das alte Rekordlevel von 1999 eine Möglichkeit den Stop-Loss technisch sinnvoll in den Gewinnbereich nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:41,56 EUR -1,13% (19.08.2021, 10:42)