Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

38,49 EUR +2,03% (02.11.2021, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

44,5693 USD +2,13% (01.11.2021, 15:07)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.(02.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Pfizer habe soeben sehr gute Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 berichtet und dabei gleichzeitig seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2021 abermals angehoben. Die Umsätze seien im Jahresvergleich dank der massiven Beiträge durch den COVID-19-Impfstoff um 134,4% auf USD 24,09 Mrd. gestiegen und hätten damit deutlich über den Konsensschätzungen von USD 22,82 Mrd. gelegen. Das adjustierte operative Wachstum (ohne den COVID-19-Impfstoff BNT162b2) habe sich auf 7% belaufen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie in der Höhe von USD 1,34 habe die Analystenerwartungen von USD 1,09 ebenfalls klar übererfüllen können. Insgesamt erwarte das Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 für seinen COVID-19-Impfstoff ein Umsatzvolumen von ca. USD 36 Mrd. bzw. 2,3 Mrd. ausgelieferte Impfstoffdosen. Im Berichtszeitraum habe Pfizer insgesamt Erlöse von USD 13 Mrd. generiert.Sehr gut hätten sich die Absätze bei seinem Blockbuster-Medikament Eliquis (Blutverdünner) entwickelt, wo die Umsätze um 19% auf USD 1,35 Mrd. anstiegen. Auch das vielversprechende Medikament Vyndamax (Einsatz bei bestimmten Herzfehler-Indikationen) zeige ungebrochen starkes Momentum (+42% auf USD 501 Mio.). Das Krebsmedikament Ibrance (Brustkrebs) habe jedoch lediglich beim Umsatz um 1% zulegen können. Prevnar (Lungenentzündung) habe indes einen Umsatzrückgang von 7% vs. einem Wachstum von 34% im Vorquartal erlitten.Ausblick abermals angehoben: Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte das Unternehmen Umsätze in einer Bandbreite zwischen USD 81 Mrd. bis USD 82 Mrd. (vorher: USD 78 Mrd. bis USD 80 Mrd.; Konsens: USD 81,6 Mrd.). Die höhere Umsatzbandbreite reflektiere sowohl höhere erwartete COVID-19-Impfstoff-Absätze als auch ein besser gesehenes Stammgeschäft. Den bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte man nunmehr in einer Spanne zwischen USD 4,13 und USD 4,18 (vorher: USD 3,95 bis USD 4,05; Konsens: USD 4,06).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity