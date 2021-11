Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

42,60 EUR -0,27% (11.11.2021, 10:11)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

49,02 USD +3,64% (10.11.2021)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe umsatz- und ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung habe hauptsächlich von der hohen Nachfrage nach COVID-19-Impfstoff profitiert, der mit 14,58 Mrd. USD zur Erlösentwicklung beigetragen habe. Pfizer habe die Guidance für 2021 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erneut angehoben. Ende Oktober habe der COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer, als bislang einziger, in den USA die Notfallzulassung für die Altersgruppe fünf bis elf Jahre erhalten.Zudem habe Pfizers Medikamentenkandidat PAXLOVID bei COVID-19 infizierten Erwachsenen das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder Todesfalls um 89% reduzieren können, weshalb der Analyst eine Notfallzulassung für wahrscheinlich halte. Beide Zulassungen würden, vor dem Hintergrund einer global anhaltend hohen Nachfrage nach COVID-19-Impfstoff und erneut ansteigenden Infektionen und Hospitalisierungen, deutlich positive Impulse für die Geschäftsentwicklung setzen. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. bereinigtes EPS: 4,17 (alt: 4,03) USD; berichtetes EPS: 3,94 (alt: 3,83) USD) und 2022e (u.a. bereinigtes EPS: 4,12 (alt: 3,59) USD; berichtetes EPS: 3,58 (alt: 3,05) USD) erhöht.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Pfizer-Aktie neu "kaufen" (alt: "halten"), so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 51,00 auf 54,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.11.2021)Börsenplätze Pfizer-Aktie: