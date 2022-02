(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer sei dank seiner Corona-Impfung wieder die Nummer eins der umsatzstärksten Pharmakonzerne weltweit. Im vergangenen Jahr habe der Hersteller seinen Erlös auf 81,3 Mrd. Dollar fast verdoppeln können, wie Pfizer am Dienstag in New York bekannt gegeben habe.Im neuen Jahr peile das Management zwar Rekordzahlen an, kalkuliere jedoch für das Vakzin mit einem Umsatzrückgang. Und auch sonst habe der Ausblick nicht wirklich überzeugen können. Die Pfizer-Aktie sei daraufhin unter Druck geraten.Der Quartalsbericht des Pharmakonzerns sei gemischt ausgefallen, habe Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan geschrieben. Wichtiger sei aber der Ausblick und hier hätten die Ziele eher enttäuscht.Nach der Trennung von seinen patentfreien Medikamenten, die Pfizer in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Generikaspezialisten Mylan eingebracht habe, sei der Umsatz der Amerikaner 2020 geschrumpft. Seinerzeit habe der schweizerische Rivale Roche den weltweiten Umsatzchampion gestellt. Doch durch den gewaltigen Sprung beim Erlös sei Pfizer wieder zurück an der Weltspitze.Das Management um Konzernchef Albert Bourla wolle bei Pfizer in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen: Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle sich auf 6,35 bis 6,55 Dollar verbessern nach 4,42 Dollar in 2021. Der Umsatz solle auf 98 bis 102 Mrd. Dollar klettern, was laut Mitteilung ebenfalls ein Rekordniveau in der Pfizer-Geschichte wäre. Analysten hätten dagegen bereits mehr als 106 Mrd. Dollar auf dem Schirm gehabt.Die Umsatzziele für Comirnaty habe Pfizer zwar gehoben, die Impfung solle in diesem Jahr aber lediglich 32 Mrd. Dollar beisteuern. In diesen Prognosen seien bislang die Bestellungen zum Stand Ende Januar berücksichtigt, womöglich könnte sich hieran noch etwas ändern.Inzwischen hätten die Amerikaner mit Paxlovid zudem ein weiteres Produkt am Markt, das nach Einschätzung von Beobachtern eine große Rolle in der Pandemie spielen werde. Schon jetzt habe der Konzern Verträge abgeschlossen, die den Angaben zufolge im laufenden Jahr 22 Mrd. Dollar Umsatz einbringen würden. JPMorgan-Experte Schott glaube, dass die Konzern-Ziele für Paxlovid im Laufe der nächsten Monate noch anziehen könnten. Im Schlussquartal 2021, in dem die Pille erst auf dem US-Markt zugelassen gewesen sei, sei das Mittel dort auf 76 Mio. Dollar gekommen.Charttechnisch betrachtet kämpfe die Pfizer-Aktie aktuell mit der 50-Dollar-Marke. Einige Dollar darunter wartet die 200-Tage-Linie, die unbedingt verteidigt werden sollte, soll sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2022)