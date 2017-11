NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (01.11.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) fest.Die Q3-Zahlen würden erneut nur eine geringen Umsatzdynamik zeigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ergebnisseitig habe Pfizer infolge niedrigerer Kosten die Erwartungen hingegen übertreffen können. Der US-Konzern habe seinen Ausblick angepasst. Rückläufige Umsätze mit seinen älteren Produkten und Patentabläufe würden Pfizer auf absehbare weiter vor Herausforderungen stellen. Weininger erachte Übernahmen weiterhin als wahrscheinliche Option für externe Wachstumsimpulse. Die Perspektiven der Branche und für Pfizer dürften mittelfristig v.a. durch den zunehmenden Preisdruck geprägt sein.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, haält in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Pfizer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 37 USD bestätigt. (Analyse vom 01.11.2017)Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:30,411 EUR +0,56% (01.11.2017, 22:25)