Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

123,80 EUR -0,08% (04.12.2018, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

124,50 EUR (03.12.2018)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (04.12.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Anlässlich des Kapitalmarkttages vom 28.11. habe Pfeiffer Vacuum bekannt gegeben, mit einem Marktanteil von über 20% die Nummer 2 in der Vakuumindustrie werden zu wollen. Ferner solle die EBIT-Marge auf über 20% (neun Monate 2018: 13,9%) deutlich erhöht werden. Jedoch möchte sich das Unternehmen zunächst einmal auf das Umsatzwachstum konzentrieren und nehme in einer "Transformationsphase" in den nächsten Jahren auch Ergebnisbelastungen in Kauf. Konkret erwarte Pfeiffer in den nächsten drei bis fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum "im hohen einstelligen Prozentbereich". Jedoch sollten sich die Gewinnmargen "voraussichtlich nicht wesentlich verbessern", weil sie durch Investitionen und höhere operative Ausgaben (z.B. für Forschung & Entwicklung sowie IT) belastet würden.Nach erfolgreicher Umsetzung der Wachstumsstrategie, zu der auch vor allem der Ausbau des Geschäfts in China gehöre, solle dann die EBIT-Marge mittelfristig über 20% liegen. Ferner sei der Ausblick für 2018 bestätigt worden. Für 2019 habe der Analyst seine EPS-Prognose moderat auf 6,91 (alt: 7,06) Euro reduziert. Seine Dividendenprognosen habe er gesenkt (DPS 2018e: 2,30 (alt: 2,50) Euro; DPS 2019e: 2,50 (alt: 2,70) Euro). Ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sehe er für 2019 wegen des schwierigen Konjunkturumfelds noch nicht. Auch sonst halte er die langfristigen Umsatz- und Profitabilitätszielsetzungen für sehr ambitioniert. Dennoch unterstelle er jetzt in seinem Discounted-Cashflow-Modell mittelfristig ein höheres - aber niedrigeres als vom Unternehmen avisiertes - Umsatzwachstum, aber auch eine niedrigere Profitabilität als bisher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: