Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (25.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Das Aßlarer Unternehmen habe weiter mit der schwachen Nachfrage aus der Halbleiter- und Beschichtungsindustrie zu kämpfen. Der Vorstand des deutschen Vakuumpumpenspezialisten um Eric Taberlet habe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognosen für Umsatz und Marge stutzen müssen. Weil eingeplante Aufträge für dieses Jahr wegfallen würden und erst nächstes Jahr zu Geschäft werden sollten, gehe Pfeiffer Vacuum nun von einem deutlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr aus und auch die Profitabilität werde spürbar sinken.Wie so oft bei den nicht erwarteten Gewinnwarnungen rausche die Pfeiffer Vacuum-Aktie in den Keller. Die Gründe für die Anpassung würden dabei zunächst meist in den Hintergrund rücken. Ein direkter Einstieg dränge sich auch bei Pfeiffer Vacuum nicht auf. Risikobewusste Anleger könnten erste Abstauber im Bereich um 110 bis 115 Euro platzieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: