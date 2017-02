Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

105,45 EUR +0,72% (15.02.2017, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

105,361 EUR +0,94% (15.02.2017, 12:06)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (15.02.2017/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) von 105 Euro auf 110 Euro.Laut Q4-Eckdaten sei der Umsatz stärker als erwartet um 21,6% auf 136,8 (Vj.: 112,5; Analystenerwartung: 127,7; Marktkonsens: 124,7) Mio. Euro geklettert. Der Auftragseingang habe mit +30,6% auf 139,9 (Vj.: 107,1) Mio. Euro ebenfalls einen deutlichen Anstieg wie auch das EBIT (+71,5% auf 25,9 (Vj.: 15,1; Analystenerwartung: 19,7; Marktkonsens: 19,4) Mio. Euro) erreicht. Entgegen der Analystenerwartung und der Marktprognose habe das Unternehmen somit in Q4 einen deutlichen Umsatz- und vor allem Ergebniszuwachs verzeichnen und die eigenen Jahresziele erfüllen bzw. übertreffen können.Zudem habe sich der Vorstandsvorsitzende Manfred Bender mit Blick auf den Start in das neue Geschäftsjahr "sehr zufrieden" gezeigt. Der positive Trend der vergangenen Monate solle sich dabei "zumindest in den ersten sechs Monaten 2017 fortsetzen".Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Pfeiffer Vacuum-Aktie. (Analyse vom 15.02.2017)