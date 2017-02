Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (14.02.2017/ac/a/t)







Aßlar (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED baut Netto-Leerverkaufsposition in Pfeiffer Vacuum-Aktien deutlich aus:Die Leerverkäufer von MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED attackieren die Aktien des Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin.Die Finanzprofis von MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED mit Sitz in London haben am 07.02.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,93% auf 1,08% der Pfeiffer Vacuum AG-Aktien erhöht. Seit der Eröffnung des Short-Engagements am 25.01.2017 wird die Shortposition von MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED in den Pfeiffer Vacuum-Aktien kontinuierlich ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Pfeiffer Vacuum AG:0,49% BlueCrest Capital Management Limited (06.11.2015)0,48% BlackRock Investment Management (UK) Limited (26.01.2017)0,47% WorldQuant, LLC (27.11.2015)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Pfeiffer Vacuum-Aktien: mindestens 2,52%