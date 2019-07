Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

21,22 EUR -3,89% (30.07.2019, 13:42)



Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

21,28 EUR -3,67% (30.07.2019, 14:27)



ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (30.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) und senkt das Kursziel von 20 auf 19,50 Euro.Mit Blick auf das schwierige Marktumfeld habe der PSA-Konzern im ersten Halbjahr 2019 relativ starke Zahlen vorgelegt, zumal andere Automobilkonzerne reihenweise Gewinnwarnungen hätten veröffentlichen müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das suspendierte Iran-Geschäft belaste den französischen Konzern weiterhin überproportional. Peugeot sei nach wie vor zu stark vom europäischen Automobilmarkt abhängig, mehr als 88% (H1 2018: 77%) der Verkäufe hätten auf dem Heimatkontinent stattgefunden. Eine Ausweitung der Verkäufe in China, Indien, Russland und Südamerika sei dringend geboten. Mehr als skeptisch stehe Schwope aber der angekündigten Rückkehr der Marke Peugeot in die USA gegenüber. Weder die Produktpalette des Konzerns noch der weltweit zunehmende Protektionismus würden einen derartigen Schritt vernünftig erscheinen lassen. Die Amerikaner würden nicht auf Peugeots warten!In Erwartung stärkeren Gegenwindes für den Konzern in den nächsten Quartalen bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Peugeot-Aktie mit einem von 20 auf 19,50 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peugeot-Aktie: