Tradegate-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:

31,78 EUR +4,40% (23.04.2020, 13:36)



Nasdaq-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:

33,21 USD +1,03% (22.04.2020)



ISIN PetMed Express-Aktie:

US7163821066



WKN PetMed Express-Aktie:

121843



Ticker-Symbol PetMed Express-Aktie:

PQM



Nasdaq-Ticker-Symbol PetMed Express-Aktie:

PETS



Kurzprofil PetMed Express Inc.:



Die PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) ist ein Unternehmen aus der Branche Pharma aus den USA. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Haustierpräparate sowie andere Gesundheitsprodukte für Hunde und Katzen. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index NASDAQ Composite Index gelistet. (23.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PetMed Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PetMed betreibe in den USA eine Versandapotheke für Tiermedikamente und Zubehör und zähle für viele zu den Profiteuren der derzeitigen Corona-Krise. Das spiegle sich auch im Aktienkurs: Der rund 20-prozentige Dip von Mitte März sei inzwischen mehr als ausgeglichen worden. Zu Wochenbeginn habe die Aktie bei 34,04 Dollar sogar ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.Die Zahlen Anfang Mai könnten die starke Chartentwicklung auch fundamental untermauern - und zu einem Short-Squeeze führen, denn aktuell sei noch mehr als jede fünfte PetMed-Aktie leerverkauft. Und das, obwohl die Aktie in den letzten Monaten bereits kräftig zugelegt habe.Mit einem Plus von über 40 Prozent seit Jahresanfang zähle sie zu den Top-Performern im US-Nebenwerte-Index Russell 2000. Vom Jahrestief im Juli 2019 habe sie sich in der Spitze sogar mehr als verdoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PetMed Express-Aktie: